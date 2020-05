WestMister produz máscaras a combinar com as meias

Agora já pode combinar a máscara com as suas meias. A marca portuguesa WestMister, especializada na produção de meias, adaptou-se a estes tempos e começou a produzir máscaras certificadas.

A marca de meias masculinas WestMister está sediada em Vila Nova de Famalicão, é totalmente produzida em Portugal e tem uma forte presença internacional. Em tempos de mudança, procurou dar resposta ao aumento da procura de máscaras sociais, mantendo o foco no seu principal produto.

Tendo como inspiração os modelos de meias da actual colecção West Coast SS20, a marca criou máscaras sociais reutilizáveis, com certificação nível 3 do Citeve. Não têm costuras, são compostas por duas camadas de algodão que envolvem um filtro TNT (com possibilidade de troca), têm um clipe nasal, tratamento anti-bacteriano e são repelentes à água. Estão disponíveis em packs meia + máscara (18,90€) em três padrões (quadrados, motas e eléctricos) ou em packs com as três máscaras (20,90€).

A WestMister tem participado em iniciativas de apoio ao combate à pandemia. Uma delas envolveu o Hospital de São João, no Porto, para o qual reverteram os lucros das suas vendas online. A marca lançou também o modelo de meias #STAYPOSITIVE, para dar mais cor e esperança a estes dias.

+ Leia aqui as edições digitais e gratuitas da Time In Portugal

Share the story