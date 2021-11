Wilson Café: há uma nova casa de brunch no Porto

Panquecas pornográficas, bolos gigantes, milkshakes, cocktails e mac & cheese. No novo Wilson Café, o brunch é de inspiração americana e servido durante todo o dia.

© The Foodies Club

A rua de Cândido dos Reis ganhou em Outubro um novo espaço que lembra que a vida é demasiado curta para fazer dieta. No Wilson Café, os milkshakes são servidos com bolachas e dónutes, os bolos têm um mínimo de três camadas, as panquecas são pornográficas e ainda pode dar umas boas garfadas de mac & cheese ou abocanhar hambúrgueres.

A ementa apresenta recriações gulosas inspiradas no brunch americano, que são servidas durante todo o dia. Pode tomar o pequeno-almoço, almoçar, lanchar ou jantar, antes de seguir para os bares da movida portuense. Com uma decoração vintage e que alude à cultura pop, a casa pertence a José Wilson e Bianca Martins, que já têm provas dadas na noite e na restauração portuense, em espaços como o WBlack ou os Negra Café Baixa, Boavista e Matosinhos.

© The Foodies Club Milkshake Cookie e Panqueca de Doce de Leite

Para começar o dia, pode experimentar as tostas de ovos mexidos e tomate (5€) ou de ovos escalfados, guacamole, tomate e caju (6€). Para um almoço ou jantar, tem opções como o mac & cheese & bacon (9€) ou os hambúrgueres duplos com bacon, cheddar, iceberg, pickle, tomate e maionese de alho (11€) ou só com cheddar e maionese de alho (9€).

Há panquecas de doce de leite, gelado e bolacha (7€), de banana, morangos e chocolate quente (7€), ou a versão salgada, com presunto, ovo estrelado, parmesão, tomate e orégãos (8€). As fatias de bolo, em formato XL, custam 4€ e podem incluir sabores como Oreo, doce de leite, noz ou red velvet. Para algo mais light, fica bem servido com uma bowl de fruta, iogurte, granola e mel (5€).

© The Foodies Club Bolo de Doce de Leite e Bolo Oreo

Nas bebidas, os milkshakes são as estrelas da casa e há três para provar: BDAY Milkshake (8€), com gelado de nata, leite, Nutella, fatia de bolo e chantili, Cookie Shake (6,5€), com gelado de nata, leite, topping de chocolate, bolacha, dónute e chantili, e Sweet & Salty Shake (6,5€), com gelado de nata, leite, Nutella, topping de morango, marshmallow e chantili.

Há também seis sabores de sangrias, a 20€ por jarro, e uma selecção de cocktails a preços entre 3€ e 7€. Toda a ementa de comida está disponível até às 19.00, sendo que as opções almoço/jantar estão disponíveis até às 23.00, hora a que a cozinha fecha.

© The Foodies Club Wilson Café

Rua de Cândido dos Reis, 73 (Porto). Dom e Ter-Qui 10.00-01.00, Sex-Sáb 10.00-02.00.

