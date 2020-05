Pronto para um mundo pós-pandemia, o World of Wine (Mundo do Vinho) está a nascer no centro histórico de Vila Nova de Gaia, num conjunto de antigas caves de vinho do Porto requalificadas. O projecto pretende ser um espaço de referência dos vinhos portugueses. Vai custar 105 milhões de euros e está previsto abrir entre o final de Julho e o início de Agosto.

O projecto pertence ao grupo The Fladgate Partnership, proprietário das casas de vinho do Porto Taylor’s, Fonseca, Croft e Krohn, e dos hotéis The Yeatman, Infante Sagres e Vintage House. Parte do seu património vai ser convertido no World of Wine, um grande complexo cultural, de retalho e restauração com 30 mil metros quadrados.

Situado na encosta ribeirinha de Gaia, o World of Wine vai incluir espaços para eventos e exposições, lojas, uma escola de vinho, nove espaços de restauração e museus com temas relacionados com o vinho, desde a história das variedades nacionais à importância da cortiça.

A abertura vai criar 350 postos de trabalho e obrigar a implementar medidas de contingência. “Abriremos o World of Wine num mundo novo, num mundo pós-pandemia com novas regras. Ainda estamos numa fase de projecto em que é possível adaptar opções para este novo mundo”, disse Adrian Bridge, presidente executivo do Fladgate Partnership, à agência Lusa. Algumas das medidas incluem postos de higienização, portas automáticas para evitar o toque, torniquetes para acesso aos museus e capacidade limitada nos restaurantes.

Veja os esboços do projecto:

