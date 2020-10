Yakuza abre esta quinta-feira nos Aliados

Depois do KOB e Guilty, é o terceiro espaço do chef Olivier da Costa a chegar ao Porto.

O Yakuza, restaurante japonês do chef Olivier da Costa, chega esta quinta-feira ao Porto. É, assim, o terceiro espaço do grupo a chegar à Invicta depois do KOB, dedicado às carnes maturadas, e do Guilty, com hambúrgueres, pizzas e outros pratos decadentes.

Instalado no hotel Maison Albar Hotels – Le Monumental Palace, na Avenida dos Aliados, no lugar do antigo Café Monumental, o espaço vai funcionar com a mesma carta dos restantes espaços. O sashimi de toro, os gunkans da casa – como o de salmão, caranguejo real e ovo de codorniz, ou o de wagyu, foie gras e cebola confitada – e os pratos preparados na robata, uma grelha japonesa, são alguns dos que não pode perder.

"Tínhamos muitos pedidos para abrir um Yakuza no Porto – muitas pessoas diziam-me inclusivamente que iam de propósito a Lisboa para comer o sushi do Yakuza. Temos agora três das nossas marcas no Norte e não queremos parar por aqui. Estamos confiantes que, com os parceiros certos – neste caso, a Maison Albar Hotels Le Monumental Palace – este espaço vai ser mais um grande sucesso", disse Olivier da Costa.

