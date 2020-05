O primeiro Yotel da Península Ibérica vai abrir no Porto no Verão. O hotel tecnológico terá 153 quartos, um terraço com vista sobre a cidade, ginásio, espaços comuns para trabalhar, restaurante e robôs.

A marca Yotel tem um conceito assumidamente tecnológico e integra os elementos essenciais dos hotéis de luxo em espaços menores, com quartos inspirados na primeira classe das companhias aéreas. O Yotel Porto é o primeiro da Península Ibérica e deverá abrir em modo soft opening em Agosto. Fica na Rua de Gonçalo Cristóvão, perto da estação de Metro da Trindade. Vai ter 153 quartos, ginásio, espaços comuns, área de cowork, restaurante e um "sky bar" no terraço, com vista sobre a cidade, acessível a hóspedes e visitantes.

Enquanto marca que prima pela tecnologia, o Yotel minimiza o contacto humano através de um check-in rápido em quiosques self-service. Possui sistemas de wi-fi gratuitos, acesso a pontos de recarga nos quartos e espaços públicos, entrada sem chave e serviço de quartos feito por pequenos robôs, que lhe entregam pedidos como uma toalha ou uma garrafa de água. Os quartos são inspirados nas cabines de luxo de avião, como se os hóspedes estivessem em viajar em primeira classe. Têm uma SmartBed (uma cama ajustável exclusiva), chuveiros rejuvenescedores, luzes ajustáveis e TV com Chromecast.

A marca Yotel está presente em cidades como Nova Iorque, Boston, Singapura, São Francisco, Istambul, Edimburgo e Amesterdão. O Yotel Porto é um projecto detido pela United Investments Portugal e representou um investimento de 30 milhões de euros.

