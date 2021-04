Yotel Porto: novo hotel com robôs abre em Junho

O primeiro Yotel da Península Ibérica vai abrir no Porto. O hotel tecnológico terá 153 quartos, um terraço com vista sobre a cidade e robôs a fazer serviço de quartos.

A marca Yotel tem um conceito assumidamente tecnológico, com quartos inspirados na primeira classe das companhias aéreas. O Yotel Porto é o primeiro da Península Ibérica e deverá abrir em Junho, segundo avança o portal Publituris. O hotel de quatro estrelas fica na Rua de Gonçalo Cristóvão, perto da estação de Metro da Trindade. Vai ter 153 quartos, ginásio, espaços comuns e um bar no terraço, com vista sobre a cidade.

© Yotel Porto

O hotel quer dar autonomia aos hóspedes através de serviços rápidos de check-in e check-out em quiosques digitais. Outra novidade é o serviço de quartos feito por pequenos robôs, que estão programados para entregar pedidos como uma toalha ou uma garrafa de água. Os robôs conseguem utilizar os elevadores do hotel e ligam para o quarto do hóspede quando chegam à porta.

© Yotel Porto

Os quartos são inspirados nas cabines de luxo de avião, como se os hóspedes estivessem a viajar em primeira classe, e estão equipados com uma SmartBed (uma cama ajustável exclusiva). As unidades de alojamento estão disponíveis em três tipologias: premium queen, premium twin e first class queen suite. Já pode fazer a sua reserva para as datas a partir de 1 de junho, com preços a começar nos 119€ por noite.

© Yotel Porto

A marca Yotel está presente em cidades como Nova Iorque, Boston, Singapura, São Francisco, Istambul, Edimburgo e Amesterdão. O Yotel Porto é um projecto detido pela United Investments Portugal e representou um investimento de 30 milhões de euros.

+ Descubra a edição desta semana, digital e gratuita, da Time Out Portugal

Participe no Time Out Index e conte-nos o que sente pela sua cidade