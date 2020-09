188 Latin Cuisine: há ceviche e lomo saltado para provar na Boavista

Gabriel Alvim tem 26 anos e é natural de Belo Horizonte, no Brasil. Mas foi no Peru, na Le Cordon Bleu, em Lima, e no restaurante Astrid & Gaston, onde estagiou, que se aproximou da cozinha que faz hoje no 188 Latin Cuisine, na Boavista.

A carta é reduzida, mas por lá pode encontrar peixe e mariscos fritos (6,50€), trio de ceviche com um clássico, um nikkei e um rojo (8€), arroz chaufa com barriga de porco (6,50€) e pan callejero, recheado com costelinha, salsa criolla, batata doce, laranja e maionese de malagueta (5€).

Todas as semanas há outras sugestões, como o lomo saltado (8,50€), um dos pratos mais famosos da gastronomia peruana, e sobremesas que vão mudando conforme a inspiração do chef, mas que irão sempre de encontro à cozinha latina.

