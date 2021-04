'3 Mulheres', da RTP, chega à Finlândia no Outono

Os direitos de transmissão de 3 Mulheres, série da RTP inspirada nas biografias e intervenções culturais e políticas da poeta Natália Correia, da jornalista Vera Lagoa e da editora Snu Abecassis, foram adquiridos pela estação finlandesa YLE. A série será exibida no país escandinavo no Outono deste ano, de acordo com o site C21 Media.

O produto de ficção nacional lançado em 2018 chega pela primeira vez ao estrangeiro pela mão da distribuidora francesa Oble, depois de no final do ano passado ter sido também adicionado ao catálogo da HBO Portugal.

As actrizes Soraia Chaves, Maria João Bastos e Victoria Guerra dão vida às três mulheres cujos percursos se cruzam e que, à sua maneira, nunca se coibiram de lutar por um futuro melhor para o país. Criada por Fátima Ribeiro e Luís Alvarães, realizada por Fernando Vendrell e produzida pela David & Golias, a série centra-se no período entre 1961 e 1973, e acompanha a vida, história e percursos destas personalidades que tiveram um papel determinante nos anos que antecedem a queda do regime do Estado Novo.

Natália Correia (Soraia Chaves) foi uma irreverente escritora que esteve envolvida em grandes polémicas como o lançamento da obra Antologia Erótica e Satírica, que a levou a ser condenada pela justiça. Maria Armanda Falcão (Maria João Bastos), ou Vera Lagoa, foi a primeira locutora da RTP, jornalista, cronista e, mais tarde, enveredou pelo ramo empresarial. E Snu Abecassis (Victoria Guerra), considerada uma princesa nórdica pela sua beleza, e companheira de Francisco Sá Carneiro, sempre defendeu que as pessoas deveriam ter a oportunidade de aprendizagem.

Na história entram ainda figuras como Luís de Sttau Monteiro, José Manuel Tengarrinha, Alfredo Luís Machado, Vasco Abecassis, Luiz Pacheco, José Cardoso Pires ou Mário Cesariny. A segunda temporada deverá chegar ao pequeno ecrã no início de 2022.

+ Cinco séries a não perder em Abril

+ Descubra a edição desta semana, digital e gratuita, da Time Out Portugal

Participe no Time Out Index e conte-nos o que sente pela sua cidade