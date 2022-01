75 anos de ‘O Diário de Anne Frank’ celebrados com edição aumentada

A Livros do Brasil prepara-se para relançar a versão definitiva de ‘O Diário de Anne Frank’, agora com novo prefácio, cronologia, glossário e biografias.

Anne Frank morreu no campo de concentração de Bergen-Belsen, em 1945, a dois meses do final da guerra na Europa. O seu diário, um dos livros de não-ficção mais lidos em todo o mundo, foi publicado pela primeira vez em 1947, por iniciativa do seu pai. Setenta e cinco anos depois, a Livros do Brasil lança uma edição aumentada da versão definitiva de O Diário de Anne Frank, que inclui novo prefácio, cronologia, glossário e biografias.

“Espero poder confiar-te tudo, como nunca pude confiar em ninguém, e espero que venhas a ser uma grande fonte de conforto e apoio”, escreveu Anne no seu célebre diário, a 12 de Junho de 1942, dia do seu 13.º aniversário. Durante dois anos, a jovem registou a sua experiência durante a ocupação nazi da cidade de Amesterdão, que a levou a esconder-se num pequeno anexo secreto, juntamente com a sua família e um grupo de outros judeus. Foram encontrados em Agosto de 1944 e Anne morreu um ano depois.

“Hoje, 75 anos volvidos da primeira publicação, a Livros do Brasil marca o arranque das celebrações de tão simbólica efeméride, disponibilizando no mercado uma edição com novos textos complementares”, lê-se em comunicado da editora, que quer dar a conhecer melhor as circunstâncias em torno da edição póstuma de O Diário de Anne Frank, entre outros detalhes históricos. Com lançamento marcado para 27 de Janeiro, o livro já se encontra em pré-venda no site da editora.

+ As melhores livrarias do Porto

+ Museu do Holocausto do Porto: para memória futura