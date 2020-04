800 livros são distribuídos gratuitamente no Dia Mundial do Livro

Na quinta-feira 23 assinala-se o Dia Mundial do Livro e a editora Objecto Anónimo, especializada em publicações de cariz turístico, não quis deixar passar a data em branco. Para a comemorar, decidiu criar uma campanha para oferecer cerca de 800 livros, à escolha dos leitores.

Eis como tudo funciona. Basta entrar na loja online da editora e seleccionar um dos títulos disponíveis nesta campanha, que se mantém válida até sábado 25. Depois, só precisa de pagar os portes de envio (o livro é totalmente gratuito) e esperar que a encomenda chegue a casa.

"Desejamos fomentar o gosto para as publicações turísticas que se destinam a alargar o conhecimento sobre o nosso país, assim como contribuir para a diversão entre pais e filhos. Explorar, por exemplo, o que são os lenços dos namorados e pintar os seus padrões, escolher um circuito temático para fazer na cidade do Porto com base nos azulejos. Há ainda muito para explorarmos no nosso país e os nossos livros vão ajudar nessa descoberta", descreve a editora em comunicado.

Se já leu todos os livros das estantes, aqui está uma boa oportunidade para encontrar novas leituras. Aproveite.

