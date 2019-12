A Baixa ficou mais doce com a abertura da La Maison du Chocolat Belge

A Baixa ficou mais doce com a chegada da La Maison du Chocolat Belge. E, como se sabe, chocolate nunca é de mais. Mas comecemos pelo início: Eric Henrich, que nasceu na Bélgica, teve o primeiro contacto com a Invicta através do amigo Alfredo de Souza Lucas. Como seria de esperar, apaixonou-se pela cultura portuguesa e, em conjunto, criaram uma sociedade com o objectivo de trazer para o Porto chocolates artesanais produzidos na Bélgica.

A montra, com dezenas de bombons (0,99€/unidade), é de cortar a respiração. Chocolate preto com caramelo e flor de sal, chocolate de leite com caramelo ou chocolate branco com avelã são alguns dos sabores que pode encontrar por lá (também há caixas para oferecer).

Todos os dias há um bombom pensado para acompanhar o café (1,50€) e, se quiser levar a experiência belga mais longe, também pode provar a Bobeline (2,50€), uma cerveja típica.

+ Os melhores chocolates do Porto

+ Os melhores bolos de chocolate do Porto

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.