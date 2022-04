A Casa dos Livros, que irá acolher o acervo de Eugénio de Andrade, abre hoje as portas

A Casa dos Livros, espaço dedicado à literatura e instalado pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto no recentemente requalificado Palacete Burmester, abre hoje as portas. Terá como principal objectivo a preservação, o tratamento e a valorização das obras dos autores cujos acervos estão agora aqui reunidos. Estes poderão ser consultados não só por investigadores, mas também pelo público em geral.

O espólio literário de Eugénio de Andrade, cedido no mês passado pela Câmara Municipal do Porto — que dará à instituição um apoio anual de 20 mil euros durante três anos — juntar-se-á ao de escritores como ​​Vasco Graça Moura, Óscar Lopes, Herberto Helder, Manuel António Pina e Albano Martins.

“Sabíamos que a Câmara do Porto tinha o acervo íntegro de Eugénio de Andrade, com as diversas componentes: correspondência, manuscritos, objectos, pintura, biblioteca. Por isso encaixa aqui muitíssimo bem e permite criar um equipamento cultural aberto à cidade, não apenas à academia, que extravase além da própria investigação, para o público em geral poder usufruir”, contou Fernanda Ribeiro, directora da FLUP, em declarações ao portal Porto.

Conte, por isso, com cerca de 1400 manuscritos, cerca de 7400 cartas, postais e cartões, e 17 mil livros, de diversas edições, de um dos maiores poetas portugueses contemporâneos, com obras traduzidas em mais de 20 línguas. A inauguração acontece esta tarde e conta com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Palacete Burmester, Rua do Campo Alegre, 1055

