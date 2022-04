Em Valongo há biotecas nos jardins, com plantas e livros para todos

São pequenas bibliotecas que dão uma mão à biodiversidade. Nos jardins de Valongo e Ermesinde, as BIOtecas oferecem livros às pessoas e estão equipadas com plantas amigas dos insectos polinizadores. O objectivo é alargar o projecto a todo o concelho.

Há pequenos gestos que fazem do mundo um lugar melhor. Como oferecer um livro, ou semear uma planta. Em Valongo, há um novo projecto que junta esses dois pequenos gestos e os emoldura numa bonita casinha de madeira. A BIOteca (biodiversidade + biblioteca) é um projecto do Município de Valongo, implementado pelas Bibliotecas Municipais, que tem como função disponibilizar livros às pessoas em regime de troca e/ou oferta. Ao mesmo tempo, contribui para a preservação e manutenção da biodiversidade, uma vez que tem um "telhado verde" onde são semeadas espécies vegetativas que ajudam à polinização, como a alfazema, o alecrim e o tomilho.

As BIOtecas são instaladas em espaços verdes, em locais onde há sempre um banco próximo para se sentar a ler. Neste momento há duas – no Parque Urbano de Ermesinde e no Largo do Centenário, em Valongo –, mas o objectivo é "alargar o projecto a todo o concelho, através de colocação de mais de uma dezena de BIOtecas", conta Maria Pais, da Biblioteca Municipal de Valongo, à Time Out. Com o mote "leve um livro e deixe outro", as pessoas podem usufruir da leitura dos livros gratuitamente, no jardim ou em casa.

© DR BIOteca no Largo do Centenário, em Valongo

As BIOtecas estão munidas com "livros para crianças e para adultos, das mais variadas áreas". Desde autores da literatura portuguesa, como Aquilino Ribeiro e Eça de Queirós, a livros de autores estrangeiros como Victor Hugo, romances, policiais e literatura infanto-juvenil. Há sempre "o cuidado de oferecer livros para todos os gostos e idades". O mesmo acontece nos livros que as pessoas depositam, onde reina a "variedade": "as pessoas partilham o que gostam em termos de leitura".

Este projecto está inserido num "vasto conjunto de acções direccionadas para a promoção da leitura e do livro" do Município de Valongo. "Num mundo onde cada vez mais a comunicação e a informação são essenciais no nosso quotidiano, a partilha de livros é uma ajuda preciosa na promoção da leitura e da fruição cultural, assim como no incentivo ao uso do livro", diz Maria Pais.

© DR BIOteca no Parque Urbano de Ermesinde

Os resultados têm sido "excelentes". "Têm superado todas as expectativas. A BIOteca de Valongo foi instalada em Outubro de 2021 e praticamente está em autogestão. Isto é, a partilha de livros é de tal forma que não se torna necessário efectuar a reposição de livros. A BIOteca de Ermesinde foi instalada a 26 de Março e a 28 de Março já só continha metade dos livros."

Por isso, já sabe, traga um livro e leve outro para casa – ou escolha o banco mais próximo para se sentar e deleitar a ler durante umas horas, no meio da natureza.

