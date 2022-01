Na antiga escola de Cabeda, em Alfena, está a ser construída a futura Oficina de Promoção do Brinquedo Tradicional Português, que vai mostrar a magia e o encanto dos brinquedos de outros tempos e preservar o saber-fazer desta região. As obras arrancaram em Maio de 2021 e deverão ficar concluídas em Dezembro de 2022, anuncia o Município de Valongo.

© Câmara Municipal de Valongo As obras deverão ficar concluídas no final deste ano

Inspirado nas formas geométricas, o espaço incluirá uma galeria e uma sala multiúsos. A envolvente será adaptada para encontros de coleccionadores, workshops, arranjo de peças, actividades de dinamização das indústrias criativas e exposições de espólios pessoais. O objectivo deste museu é “dar a conhecer o património material e divulgar também o património imaterial, juntando os que criaram e recriam os objectos, para incentivar partilhas intergeracionais”.

© DR Projecto da Oficina de Promoção do Brinquedo Tradicional Português

“A criação da Oficina do Brinquedo Tradicional visa congregar a vontade dos artesãos, dos valonguenses e do poder local autárquico, traduzindo um sonho muito antigo da população local, com a necessidade de preservar e divulgar uma faceta muito importante da identidade cultural concelhia”, afirmou o autarca José Manuel Ribeiro, citado em comunicado.

© DR Projecto da Oficina de Promoção do Brinquedo Tradicional Português

“O brinquedo tradicional está vivo na memória de todos nós. Mais do que recordar a história, este projecto pretende preservar o saber-fazer de gerações com abordagens inovadoras. Temos muita esperança neste projecto que vai associar a modernidade à memória e à tradição, e que será mais um importante contributo para concretizar a estratégia de afirmação do concelho de Valongo não só na região, mas também no país e no Noroeste Peninsular”, acrescenta. Sejam de madeira, metal ou plástico injectado, “ninguém fica indiferente aos brinquedos de outros tempos, que se fabricaram e ainda fabricam não só em Alfena, mas também em Ermesinde”.

+ Já abriu a Oficina da Regueifa e do Biscoito de Valongo

+ Woodideas, a nova marca de brinquedos artesanais de madeira