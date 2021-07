Valongo inaugura percurso de 30 km com baloiços e tronos romanos

O Circuito de Contemplação de Valongo conta com uma extensão de 30 quilómetros, com elevações entre 350-400 metros acima da linha do mar. Dos pontos mais altos, é possível vislumbrar o Porto, Vila Nova de Gaia, Maia e Matosinhos, do lado da faixa costeira, e vales e serras no interior – em dias de boa visibilidade, poderá até visualizar a Serra do Marão.

Pelo caminho, há pontos de interesse como miradouros, marcos geodésicos, rios, ribeiros, pontes romanas, moinhos, capelas, aldeias, zonas de lazer ou o Sanatório de Valongo. Mas há também pontos especiais de descanso e de pausa para a fotografia: o Baloiço do Monte Alto (Sanatório), o Baloiço Sta. Justa (Campo de Tiro), o Baloiço de Quintarei (Marco Geodésico), o Trono Vale da Tranquilidade (Vale da Tranquilidade), o Trono de Pias (Alto de Pias) e o Trono do Miradouro (Miradouro de Sta. Justa) – este último está equipado com rampas, sendo acessível a pessoas em cadeira de rodas.

© Câmara Municipal de Valongo Trono romano no Circuito de Contemplação de Valongo

O Circuito de Contemplação de Valongo já está concluído e vai ser oficialmente inaugurado este sábado, dia 10 de Julho. Segundo a Câmara de Valongo, o investimento global foi de 42.681€, incluindo a construção e implantação dos baloiços e dos tronos romanos, bem como a produção e colocação de sinalética específica, com levantamento e mapeamento do percurso geral, e a criação de acessos rápidos.

© DR Mapa do Circuito de Contemplação de Valongo

