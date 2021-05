Na antiga escola de Cabeda, em Alfena, está a ser construída a futura Oficina de Promoção do Brinquedo Tradicional Português. As obras arrancaram a 10 de Maio e têm um prazo de execução de 18 meses, anuncia a Câmara Municipal. À semelhança da Oficina da Regueifa e do Biscoito, recentemente inaugurada em Valongo, este espaço vai contar a história do brinquedo tradicional português, mas vai também preservar o saber fazer de várias gerações.

O objectivo é dar a conhecer o património material e imaterial, juntando os que criaram e os que continuam a recriar os objectos, para incentivar partilhas intergeracionais destes brinquedos que ainda hoje são fabricados, não só em Alfena, mas também em Ermesinde.

© DR Projecto da Oficina de Promoção do Brinquedo Tradicional Português

Este espaço vai mostrar o brinquedo nas suas diferentes facetas em termos de materiais – pasta de papel, gesso cartonado, celulóide, chapa, madeira e plástico –, associando-o a outros conhecimentos da região, como a panificação e o fabrico de biscoitos, a extracção e transformação da lousa.

Inspirado nas formas geométricas, o projecto incluirá uma galeria e uma sala multiusos. A envolvente será adaptada para encontros de coleccionadores, workshops, arranjo de peças, actividades de dinamização através da acção das indústrias criativas e exposições temporárias de espólios pessoais.

© DR Projecto da Oficina de Promoção do Brinquedo Tradicional Português

“O brinquedo tradicional está vivo na memória de todos nós. Mais do que recordar a história, este projecto pretende preservar o saber fazer de gerações com abordagens inovadoras. Temos muita esperança neste projecto que vai associar a modernidade à memória e à tradição e que será mais um importante contributo para concretizar a estratégia de afirmação do concelho de Valongo, não só na região, mas também no país e no noroeste peninsular”, afirma o presidente da Câmara Municipal de Valongo, José Manuel Ribeiro, citado em nota de imprensa.

© DR Projecto da Oficina de Promoção do Brinquedo Tradicional Português

O projecto da futura Oficina de Promoção do Brinquedo Tradicional Português tem o preço contratual de 3.658.782,71€, sendo o investimento financiado por fundos comunitários do Programa Norte2020.

