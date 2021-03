Adeus, eucaliptos. Valongo vai plantar 2960 sobreiros

Mais de sete hectares de eucaliptal na Serra de Santa Justa serão reconvertidos numa floresta com árvores autóctones. O protocolo de cooperação entre a Junta de Freguesia de Valongo e a Metro do Porto foi assinado esta quarta-feira e prevê a plantação de 2960 sobreiros no Outono, a época mais propícia a este tipo de operação.

"A Junta de Valongo, que tem participado com grande proactividade no projecto do Parque das Serras do Porto, tomou a decisão de não renovar um contrato antigo de exploração de madeira de eucalipto, estando a sua propriedade, na encosta poente da Serra de Santa Justa, gradualmente a ser reconvertida para floresta nativa, com o envolvimento do Parque e do município de Valongo, e contando com apoio técnico da Portucalea", anuncia uma publicação do Parque das Serras do Porto.

Esta área foi alvo de estudos académicos por parte de estudantes da FCUP e de uma experiência de inoculação de touças de eucalipto com fungos, para prevenir a rebentação, numa acção promovida pelo CRE.Porto/projecto FUTURO. Em 2019, com a colaboração da LIPOR, foram reconvertidos cerca de quatro hectares, com a plantação de sobreiros e pinheiros-mansos. A LIPOR continua a assegurar a manutenção da área e está a alargar a intervenção a mais dois hectares. Com o envolvimento da Metro do Porto, este trabalho será expandido a mais 7,4 hectares.

O sobreiro foi eleito Árvore Nacional de Portugal desde 2011, devido à grande importância económica, social e ambiental que representa para o país, nomeadamente através da exploração sustentável da cortiça e por contribuir para a preservação da biodiversidade. É uma espécie protegida pela legislação portuguesa desde 2001.

