Serras de Valongo vão ter três tronos romanos e três baloiços

O Circuito de Contemplação vai atravessar as serras de Valongo ao longo de 30 quilómetros. Nos seus miradouros, estão a ser instalados três tronos romanos e três baloiços panorâmicos, para poder descansar enquanto aprecia a paisagem.

De acordo com a Câmara Municipal de Valongo, este circuito está em fase de conclusão e será oficialmente inaugurado "em breve". Com elevações entre 350-400 metros acima da linha do mar, será possível usufruir de "vistas magníficas sobre o Porto, Vila Nova de Gaia, Maia e Matosinhos", no lado da faixa costeira, e "de vales e serras" no interior. Em dias de boa visibilidade, poderá até avistar a Serra do Marão, uma das maiores de Portugal Continental, com cerca de 1416 metros de altitude.

© Câmara Municipal de Valongo

O Circuito de Contemplação vai ter como principais pontos o Baloiço do Monte Alto (Sanatório), o Baloiço Sta. Justa (Campo de Tiro), o Trono do Miradouro (Miradouro de Sta. Justa), Baloiço de Quintarei (Marco Geodésico), o Trono Vale da Tranquilidade (Vale da Tranquilidade) e o Trono de Pias (Alto de Pias).

