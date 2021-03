Parque das Serras do Porto tem um novo Centro de Escalada

O Parque das Serras do Porto tem um novo equipamento dedicado à prática do desporto ao ar livre, em contacto com a natureza. O Centro de Escalada de Valongo é composto por três maciços rochosos naturais – Fraga do Castelo, Fraga do Tecto e Fraga Lisa –, com cerca de 40 vias de acesso, permitindo a prática de escalada a principiantes e atletas mais experientes, com diferentes graus de dificuldade.

O equipamento já foi inaugurado e poderá ser livremente utilizado "logo que sejam levantadas as restrições impostas pela pandemia", anuncia a Câmara de Valongo. Esta nova infra-estrutura está localizada nas Serras de Valongo, a 15 minutos do Porto. Foi desenvolvida em parceria com o Alto Relevo – Clube de Montanhismo, que assegurou "a qualidade técnica do equipamento". Consulte aqui as informações sobre cada uma das vias.

© Câmara Municipal de Valongo

O Centro de Escalada junta-se ao Circuito de Percursos Equestres, ao Centro de BTT, ao Centro de Trail Running e ao Circuito de Contemplação de Valongo, que representam "uma poderosa mais-valia para a dinamização do Parque das Serras do Porto e de toda a área metropolitana". Este investimento vai ter continuidade com a melhoria das infra-estruturas já existentes e com novos projectos de fruição das serras, tais como a Escadaria Cuca Macuca, que em breve também vai nascer na Serra de Santa Justa.

