Parque do Leça está a nascer em Ermesinde

O novo parque vai valorizar as margens do rio Leça e integra um conjunto de hortas biológicas, com plantas aromáticas e um pomar. A primeira fase já foi inaugurada.

O Parque de Lazer do Leça, em Ermesinde, é um espaço verde que vai valorizar as margens do rio Leça e que quer levar as pessoas a desfrutar da natureza e a descobrir o prazer da agricultura urbana. Devido à dimensão do projecto, está a ser inaugurado por fases. A primeira intervenção de valorização do espaço natural foi inaugurada no dia 19 de Junho.

© Câmara Municipal de Valongo Parque de Lazer do Leça

O novo parque integra uma horta biológica. O objectivo é "criar um espaço dedicado à estadia e à prática de agricultura, bem como desenvolver espaços de recreio passivo com o desenvolvimento de uma horta intergeracional e inclusiva com plantas hortícolas, aromáticas e de flor, e de um pomar com árvores frutícolas", lê-se em comunicado da Câmara Municipal de Valongo.

© Câmara Municipal de Valongo Hortas biológicas no Parque de Lazer do Leça

“Estamos a disponibilizar à comunidade equipamentos de lazer de elevada qualidade e acessíveis para todos, onde as pessoas de todas as idades poderão usufruir da vida ao ar livre e dos seus comprovados benefícios para a saúde física e mental”, disse o presidente da Câmara Municipal de Valongo, José Manuel Ribeiro, citado em comunicado.

© Câmara Municipal de Valongo Parque de Lazer do Leça

Além da primeira fase do Parque do Leça, neste fim-de-semana foram inaugurados mais dois espaços de lazer no concelho de Valongo: o Parque de Lazer da Lomba e a requalificação do Largo do Passal, ambos em Sobrado. No futuro, estes três espaços contíguos aos rios Ferreira e Leça vão ganhar ainda mais "atractividade, fruto do trabalho de despoluição e valorização das margens destes rios que já está a ser feito pelas associações de municípios do Parque das Serras do Porto e do Corredor do Rio Leça”, acrescenta José Manuel Ribeiro.

