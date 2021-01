Vai nascer um novo parque fluvial nas margens do rio Leça

A construção do Parque Fluvial de Alvura, em Milheirós, vai implicar a limpeza do leito do rio, o controlo de espécies invasoras e a criação de caminhos pedonais.

A primeira fase do Parque Fluvial de Alvura vai arrancar na margem esquerda do rio Leça, em Milheirós, junto à Ponte de Alvura e nas proximidades de um conjunto de antigos moinhos que serviram os lavradores da Maia. A empreitada de construção do parque já foi adjudicada por 221 mil euros e o prazo de execução da obra está fixado em 90 dias.

O objectivo imediato da intervenção é a "reabilitação e consolidação das margens do rio Leça como espaço de fruição pública", anuncia o site do Município da Maia. Ao mesmo tempo, estabelecerá os parâmetros das intervenções que se seguirão nas áreas ribeirinhas, no âmbito do projecto intermunicipal do Corredor Verde do Leça.

O projecto do Parque Fluvial da Alvura contempla a limpeza do leito do rio, o controlo de espécies de flora invasoras, a consolidação da galeria ripícola e a criação de corredores e refúgios ecológicos para espécies vulneráveis. Serão criados caminhos pedonais, será instalado mobiliário urbano e colocados painéis informativos e interpretativos para que os visitantes se envolvam "no espaço natural que o parque pretende potenciar".

A área de intervenção, com cerca de um hectare, encontra-se em leito de cheia, pelo que a intervenção pretende também reduzir os riscos associados a fenómenos de cheias e inundações, aumentando a resiliência do ecossistema. Para o efeito, está prevista a construção de bacias de retenção, que permitirão reduzir e controlar os efeitos de “cheia rápida”, comuns na bacia hidrográfica do Leça, e promover a adaptação a eventos de pluviosidade extrema.

Numa segunda fase, a intervenção estender-se-á à margem direita do rio, estando prevista a criação de uma ponte pedonal de ligação entre margens.

© DR Projecto do Parque Fluvial de Alvura

