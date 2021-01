Maia vai ter um novo parque urbano

O Parque Urbano de Moreira será construído no espaço público que integrava a antiga Quinta do Mosteiro. Deverá ficar concluído em seis meses.

O espaço público da antiga Quinta do Mosteiro, na Maia, fica no interior do quarteirão formado pela Avenida Dr. José Vieira de Carvalho, Rua do Divino Salvador e Rua D. Maria da Conceição Mota Sottomayor. Actualmente ocupado por uma mata mista e desordenada, foi o local eleito para construir o novo Parque Urbano de Moreira.

Esta mata, com cerca de dois hectares, é atravessada por uma ribeira. É composta por árvores de folha persistente (pinheiros, eucaliptos, acácias, sobreiros) e de folha caduca, como carvalhos. De acordo com o site da autarquia, o projecto de arquitectura paisagista vai assegurar acessos pedonais entre as vias limítrofes e equipamentos, integrar elementos de recreio para crianças e preservar e valorizar a linha de água e a mata.

© DR Projecto do Parque Urbano de Moreira

Muitos dos eucaliptos e acácias serão eliminados, por serem espécies de "baixo interesse ecológico". Por outro lado, será acentuado o carácter naturalista do local, desenvolvendo-se uma mata com "espécies pertencentes à fitoassociação do carvalhal do Noroeste de Portugal".

Serão preservadas as árvores e arbustos pertencentes a espécies autóctones ou que constituam exemplares de dimensão relevante. As árvores em grande densidade, em situação de queda previsível ou em más condições fitossanitárias serão abatidas. A madeira resultante dos abates será mantida no local e reutilizada para equipamentos de recreio, revestimento do solo e tratamento da linha de água, com estabilização de margens e construção de açudes.

A empreitada de construção do parque foi adjudicada pelo preço de 338 mil euros e deverá ficar concluída no prazo de seis meses.

