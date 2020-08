O Ecocaminho da Maia corresponde a um troço da antiga linha ferroviária de Guimarães integrado num percurso mais abrangente, de aproximadamente 3,3 km, desde a Quinta dos Cónegos, no centro da cidade, ao antigo apeadeiro de Mandim. O antigo e abandonado caminho ferroviário deu lugar a um percurso para correr, caminhar, andar de bicicleta ou até de skate.

Ao longo desta ecopista são oferecidas distintas paisagens, onde prevalece a área arborizada, mas também logradouro de hortas, a antiga estação ferroviária da Maia e campos de agricultura. Além do passadiço, o Ecocaminho tem ainda zonas de lazer como um parque infantil, uma zona de desporto e um ponto de água potável.

Segundo o jornal Notícias Maia, foi publicado em Diário da República o anúncio do Concurso Público para a construção do novo troço do Ecocaminho da Maia, desde a estação de metro de Mandim ao norte do Castêlo da Maia. O procedimento terá um custo previsto de 800 mil euros, com um prazo de execução de 12 meses.

