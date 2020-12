Maia já tem um parque para cães

O primeiro parque para cães do concelho da Maia foi instalado numa parcela de terreno vedado, com 412,6 metros quadrados, onde foram colocados diversos equipamentos simples destinados ao recreio e socialização dos amigos caninos.

O novo espaço, localizado na Rua dos Comendadores, em Vila Nova da Telha, vai permitir que os cães possam conviver e brincar em liberdade. Este é o primeiro de oito parques caninos que estão previstos para o concelho, além de um Parque de Matilhas e de um Centro de Excelência para o Bem-Estar Animal, cujo concurso já foi lançado.

Em nota de imprensa, o município refere que este equipamento, sendo o primeiro do género disponibilizado no concelho da Maia, está "enquadrado num conjunto de acções promovidas, desde há muito, pela autarquia, no domínio do bem-estar animal".

"Desde o apoio a associações de defesa animal até campanhas de adopção de animais abandonados e de esterilização, a Câmara Municipal da Maia, sem nunca perder o seu foco principal que são e sempre serão as pessoas, garante estar empenhada na defesa dos animais e, sobretudo, alerta para a crescente necessidade de harmonizar, nos meios urbanos, a convivência entre as pessoas e os animais", acrescenta o comunicado.

Fotografia de Aloíso Nogueira / CM Maia Parque canino de Vila Nova da Telha

