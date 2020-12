UIVO: Há uma mostra de ilustração para ver na Maia

A UIVO – Mostra de Ilustração da Maia completa dez anos e faz a festa com 35 convidados. Para ver de 5 de Dezembro a 28 de Fevereiro, com entrada livre.

Num dia distante de Março, batemos a porta de casa com a certeza de que não voltaríamos a abri-la da mesma forma. Pousámos os sapatos à entrada e tirámos os chinelos do armário, trocámos as calças de ganga rígidas pelas roupas confortáveis e passámos a fazer uma nota mental para não nos esquecermos das máscaras, além das chaves, antes de sair. A pandemia confiscou-nos a rotina, o toque e o convívio e limitou a nossa experiência do mundo à janela ou varanda mais próxima. Tirou-nos muito, tudo no caso de alguns, mas deixou aos artistas aquilo que precisavam para fintar o marasmo dos dias e formar um novo olhar sobre as coisas que viam constantemente.

Entre lápis, pincéis, canetas digitais, telas, folhas e ecrãs, ilustraram as várias dimensões da mudança desencadeada pelo surto de Covid-19 nos nossos hábitos diários, nas dinâmicas de trabalho e nas relações interpessoais, assim como as vivências, emoções e pensamentos dela decorrentes. É sobre “propostas para novos quotidianos” que incide a UIVO 10 – Mostra de Ilustração da Maia, que abre ao público a 5 de Dezembro (sábado) e pode ser vista até 28 de Fevereiro nas Galerias do Fórum da Maia. “Percebi que os artistas estavam com muita necessidade [de criar] e de expor o seu trabalho, muitos iam publicando online o que faziam”, introduz Cláudia Melo, curadora do evento desde 2018.

À medida que se deparava com novas obras, percebeu que era impossível desviar a sua proposta curatorial do assunto mais universal do presente. “Fazia todo o sentido [pensar] como é que a ilustração representa e traduz esta contemporaneidade que nos está a tocar a todos”, afirma, sobre uma expressão artística que “tem a valência de emitir uma tradução rápida do espírito que se vai vivendo”. A exposição principal reflecte a dualidade e flutuação de estados de espírito e sentimentos que fomos experienciando colectivamente ao longo do ano – de um lado, “mudança, incerteza, medo, presente”, do outro “mensagem positiva, esperança, liberdade, futuro”, ou como fomos rapidamente da impressão de ter tempo e energia para fazer pão, aprender latim e destralhar os armários até ao esgotamento e apatia de ficar entre quatro paredes sem poder compartimentar as diferentes partes da nossa vida.

O momento singular e fracturante que vivemos está representado na UIVO com a versatilidade e transdisciplinaridade que caracterizam a ilustração. O alinhamento é composto por 35 artistas de formações tão díspares como pintura, escultura, design gráfico, arquitectura, arte urbana ou fotografia, além da própria ilustração, e cujas práticas artísticas se materializam, por exemplo, na ilustração editorial, muito comum em jornais ou livros infantis a acompanhar o texto, ou na ilustração artística, em que se destaca um imaginário marcadamente conceptual e simbólico. Estarão representados na exposição Adriana Fontelas, Ana Aragão, Ana Seixas, Francisca Loureiro, Júlio Dolbeth, Laro Lagosta, Marta Nunes e Rui Vitorino Santos, entre outros.

A diversidade de abordagens manifesta-se, por exemplo, nos trabalhos de artistas que se movem, habitualmente, no território do graffiti e arte urbana, como Fedor, Draw & Contra, Oker ou Godmess, que “transportam o pensamento e linguagem da arte pública para um suporte de interior e mais perene”, explica Cláudia Melo. Da rua para as galerias vem também Helena Rocio Janeiro, que utiliza imagens originais dos finais do século XIX e do século XX para criar colagens em vários suportes com o projecto Coração o Ditador – os mais atentos podem dar com alguns trabalhos nas paredes do Porto. O ecléctico grupo inclui, ainda, o humor sarcástico e incisivo dos cartoonistas Hugo van Der Ding e Nuno Saraiva.

Em ano atípico, a UIVO assinala os dez anos com uma novidade pensada para este tempo: a programação fora de portas, que inclui uma exposição na praça adjacente ao Fórum com 17 ilustrações de 1 m x 1,60 m cada, “que compõem um quadrado e são um indício do que os visitantes podem encontrar no interior”; e um mural colaborativo que será concretizado através de uma série de oficinas de pintura mural dirigidas ao público em geral e às famílias e orientadas por professores do curso de Artes Visuais e Tecnologias Artísticas da Escola Superior de Educação (ESE).

Como é habitual, o serviço educativo assegurará vários workshops de expressão plástica e ilustração nas escolas do concelho, com base no tema da exposição central. Este ano, os mais pequenos são desafiados, a partir da paisagem de casa e do interior, para dar largas à imaginação e à criatividade. Os resultados serão mostrados na UIVINHO 3 – Mostra de Ilustração Infantil da Maia, “feita por crianças e para crianças”. Para garantir a segurança dos participantes, vai ser preparado um kit individual com os materiais.

Aos dez anos, a UIVO posiciona a ilustração como “o desenho dos dias”, segundo escreve Cláudia Melo no texto de apresentação. A apreensão do tempo está no cerne desta expressão artística, uma ferramenta indispensável para nos ajudar a registar e processar as transformações do mundo e da vida em sociedade. E, em tempo de poucas certezas, é seguro afirmar que este é um desses momentos de ruptura.

UIVO 10. Fórum da Maia. Rua Engenheiro Duarte Pacheco (Maia). Ter a Dom 10.00-22.00 (excepto nos fins-de-semana e feriados abarcados pelas restrições de circulação impostas pela resposta à pandemia, dias em que encerra às 13.00). Entrada livre.

