Antigo Cinema de Ermesinde vai ser transformado em pólo cultural

O antigo Cinema de Ermesinde foi o sítio onde muitos ermesindenses viram pela primeira vez um filme na "grande tela". Deixado ao abandono nas últimas décadas, tem agora uma nova vida no horizonte. A Câmara Municipal de Valongo anunciou que já adquiriu o edifício para o transformar em pólo cultural, que será um "equipamento inclusivo aberto às artes, designadamente performativas, plásticas e circenses". O imóvel, que estava devoluto desde os anos 1990, foi comprado ao Centro Social de Ermesinde por 475.000 euros. O processo de recuperação deverá arrancar em breve.

"Finalmente conseguimos adquirir este edifício que faz parte da identidade cultural e da memória colectiva de Ermesinde, devolvendo assim à cidade um dos seus primeiros e principais pólos culturais. Agora já podemos avançar com o projecto de reabilitação como equipamento cultural ao serviço da cidade e do município", afirmou o presidente da Câmara de Valongo, José Manuel Ribeiro, citado em comunicado. No acto da escritura pública de compra e venda, que se realizou no dia 8 de Março, esteve também presente o presidente da Junta de Freguesia de Ermesinde, João Morgado.

"O mais difícil está feito. O projecto já está a ser desenvolvido e temos esperança de que se inicie em breve o processo de recuperação deste património cultural, para que seja novamente colocado ao serviço de toda a comunidade", acrescentou o autarca.

