A Casa Guedes voltou com take-away, drive-thru e entregas ao domicílio

Em meados de Março, ainda que de portas fechadas ao público, A Casa Guedes continuava a produzir. As mais famosas sandes de pernil da cidade (e muitas das outras especialidades) podiam ser levantadas para take-away ou encomendadas para entrega ao domicílio. No entanto, no final do mês passado, decidiram encerrar temporariamente e "planear o regresso", como se lê na página de Facebook.

Aconteceu no final da semana passada, quando voltaram a estar à distância de um clique ou uma chamada. Os pedidos podem ser feitos através das plataformas Uber Eats, Glovo, Takeaway.com e Comer em Casa, ou por telefone (22 200 2874 / 913 966 873), para take-away, ao balcão ou drive thru.

