A Cookie Nation é a nova marca de bolachas americanas artesanais

Não são precisas grandes justificações para encomendar uma caixa de cookies artesanais, pois não? A primeira fornada da Cookie Nation saiu no final de Junho, depois de várias experiências na quarentena.

O resultado tem sido tão bom que Rosa e Diana Ferreira, mãe e filha, não têm parado. No menu há quatro sabores fixos, a 2,50€ – original, com pedaços de chocolate preto; cookies & cream; dois chocolates (de leite e branco); e chocolate branco com pistácio –, mas há mais dois para breve.

Além disso, há um sabor mensal (o preço varia consoante os ingredientes usados) e cookie bites, ou seja, pedaços de cookies cobertos com chocolate, cuja encomenda mínima são quatro unidades (1,50€/unidade).

As encomendas devem ser feitas através do Instagram com pelo menos um dia de antecedência e devem ser levantadas às terças-feiras à tarde, sextas e sábados no centro do Porto.

