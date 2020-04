A Detox in a Box leva-lhe smoothies saudáveis a casa

Há um ano, Inês Góis fundava a Detox in a Box, uma empresa de entrega de smoothies 100% naturais prontos a fazer. O negócio estava focado nas empresas, mas, com a situação actual, teve que se voltar para o consumidor final.

Os copos "ready to blend", recheados com fruta e vegetais, são entregues gratuitamente ao domicílio na zona do Porto em 24 horas. Têm uma validade de quatro dias e o objectivo é que "substituam ou complementem lanches e pequenos-almoços, podendo ser consumidos por todos", lê-se em comunicado.

Todos os meses há novas receitas, desenvolvidas pela nutricionista da marca, dentro de três categorias: Energy Boost, para aumentar a energia, Brain Food, para potenciar o bem-estar mental e a capacidade de concentração, e Anti Aging, com propriedades antioxidantes. Há packs de três a 12 smoothies, com preços a partir dos 2,40€ por unidade.

