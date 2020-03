A energia do Porto vai ser 100% renovável

Com a aproximação do fim dos contratos actuais com empresas que fornecem energia, a Câmara Municipal do Porto anunciou que, no próximo concurso, vai optar por fornecedores de energias renováveis, de forma a fazer com que a energia do município e empresas municipais seja 100% renovável.

A medida abrange todas as instalações da Câmara, mas também de outras empresas municipais, como é o caso da Ágora – Cultura e Desporto do Porto, da Empresa Municipal do Ambiente do Porto, da GO Porto, responsável pela gestão das obras da cidade, e da Empresa de Águas do Porto. Ainda não há data para o lançamento deste concurso.

"Havendo agora a janela de oportunidade, com a aproximação do fim da vigência dos actuais contratos de energia eléctrica, de fazer diferente, o Município do Porto vai exigir que os concorrentes garantam que o fornecimento da energia provenha somente de fontes renováveis", defendeu a autarquia no portal de notícias municipal.

Procurando aplicar os princípios da economia circular, a Câmara tem em curso outros projectos como a substituição integral da iluminação pública por luzes LED, a expansão do arvoredo na cidade, a substituição da frota municipal por veículos eléctricos ou híbridos, e o Porto Solar, que vai instalar sistemas fotovoltaicos em 29 coberturas de edifícios municipais.

+ Porto vai reduzir em 50% a pegada de carbono até 2030

+ "É necessário adoptar medidas sem precedentes, para que a temperatura global não ultrapasse o aumento de 1.5ºC."

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.