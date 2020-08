A programação completa da 13ª edição da Festa do Cinema Italiano ainda não foi apresentada, mas já pode marcar na agenda as novas datas do festival que foi adiado no passado mês de Abril.

Pelo meio passou pelo pequeno ecrã, em particular na Filmin, plataforma de streaming de cinema independente que acolheu a Festa do Cinema Italiano durante o confinamento. A programação especial dedicada a Itália incluiu 114 filmes italianos, dos grandes clássicos de realizadores como Fellini, Visconti ou Pasolini a produções mais recentes e premiadas em edições anteriores do festival. Na altura, a organização previa novas datas para o certame ainda este ano e, como o prometido é devido, foram agora divulgadas.

A Festa do Cinema Italiano vai passar pelo Porto (5 a 12 de Novembro, no Cinema Trindade), Penafiel (7 a 8 de Novembro, no Cinemax), Lisboa (4 a 12 de Novembro, no Cinema São Jorge, Cinemateca e UCI El Corte Inglés), Cascais (4 a 8 de Novembro, no Cinema da Villa), Setúbal (5 a 8 de Novembro, no Cinema Charlot), Alverca do Ribatejo (6 a 7 Novembro, no Teatro-Estúdio Ildefonso Valério), Beja (10 a 12 de Novembro, no Pax Júlia Auditório Municipal), Coimbra (10 a 12 novembro, no Teatro Académico de Gil Vicente), Caldas da Rainha (11 a 13 de Novembro, no Centro Cultural e de Congressos), Viseu (17 a 20 de Novembro, no Auditório do Instituto Português do Desporto e Juventude), Tomar (17 a 21 de Novembro, no Cine-Teatro Paraíso), Loulé (13 a 15 de Novembro, no Auditório do Solar da Música Nova) e Almada (25 a 29 de Novembro, no Auditório Fernando Lopes-Graça).

Brevemente será anunciada a programação completa, assim como outras cidades que também irão acolher a Festa do Cinema Italiano, um evento organizado pela Associação Il Sorpasso, com o apoio da Embaixada de Itália, do Instituto Italiano de Cultura de Lisboa, do LUCE Cinecittà e da Câmara Municipal de Lisboa.

