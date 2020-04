A Festa do Cinema Italiano faz-se no pequeno ecrã

Os primeiros dias de Abril iam ser dias de Festa (do Cinema Italiano). Primeiro em Lisboa, Porto e arredores. Depois no resto do país. Entretanto, o surto de covid-19 obrigou ao cancelamento do festival, mas o cinema italiano vai continuar em destaque. Agora no pequeno ecrã.

Logo na quarta-feira, quando começaria a mostra, o canal TVCine Edition apresenta, em exclusivo, um Especial Cultura Italiana, com a exibição de cinco filmes. A partir das 15.25 dá Hitler VS Picasso: A Obsessão Nazi Pela Arte, de Claudio Poli. Pelas 17.05 começa Tintoretto – Um Rebelde em Veneza, de Giuseppe Domingo Romano. Seguem-se Michelangelo Infinito, de Emanuele Imbucci, às 18.40, e Beautiful Things, de Giorgio Ferrero e Federico Biasin, às 20.20. Por fim, às 22.00, volta a ser exibido Palombella Rossa (1989), magnífico filme de Nanni Moretti.

A Festa continua na plataforma de streaming de cinema independente Filmin, a partir de sexta-feira. Entre os mais de 100 filmes que integram a programação especial dedicada a Itália, encontram-se vários exemplos da produção italiana recente, muitos deles em estreia online, como é o caso de Dogman, de Matteo Garrone, Noites Mágicas, o último filme de Paolo Virzì, Lucia Cheia de Graça, de Gianni Zanasi, ou Tommaso, de Abel Ferrara, que se estreou em sala no final do ano passado.

A programação inclui ainda umas quantas produções premiadas na Festa do Cinema Italiano, como Almas Negras, de Francesco Munzi, O Meu Nome é Jeeg Robot, de Gabriele Mainetti, Le Cose Belle, de Giovanni Piperno e Agostino Ferrante, ou A Máfia Só Mata no Verão, de Pif. Há também filmes de grandes cineastas como Federico Fellini, Roberto Rossellini, Bernardo Bertolucci ou Luchino Visconti, entre outros.

Feitas as contas, por agora e só no Filmin, há mais de uma centena de filmes italianos para ver na melhor sala: a de casa. Mas os organizadores da Festa do Cinema Italiano prometem que, brevemente, vai ser anunciada uma nova data para a realização do festival nas salas de cinema, possivelmente ainda este ano.

