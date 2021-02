A histórica Papelaria Peninsular já tem loja online

Em 1905, o nome Peninsular foi registado e fundado, mas a tipografia tem a sua origem no final do século XIX – do mais antigo espólio do seu arquivo faz parte uma brochura datada de 1895, inteiramente composta e impressa nas suas instalações. Com a aquisição do edifício na Rua Mouzinho da Silveira, surgiu outra área de negócio: a papelaria.

Neste espaço pode hoje encontrar todo o tipo de papéis e artigos para o escritório e escola, serviços de papelaria e serviços especializados, como encadernação e personalização de artigos. A Peninsular possui equipamentos de tipografia, offset e digital, que permite realizar encomendas de grandes e pequenas quantidades. Empresas e instituições como a Câmara do Porto, Gran Cruz, Sogevinus, Exponor, Hotel Dom Henrique, Rui Paula e José Avillez, entre tantas outras, confiam a impressão da sua marca nas mãos dos artesãos da Peninsular.

Na loja online pode agora comprar os notebooks de bolso ou de lombada exposta, com várias cores, padrões e formatos. Mas também há livros de honra, livros para escrever as receitas da família, guest books, capas, envelopes, lacre, postais e blocos. Até 10 de Fevereiro, a papelaria tem uma campanha especial para o Dia dos Namorados, com a oferta de um desconto de 25% em toda a loja – basta usar o código saovalentim25.

© Papelaria Peninsular Os notebooks são as pérolas da casa

+ Papelarias online onde perder a cabeça (e esvaziar a carteira)



+ Leia aqui a edição gratuita da Time Out Portugal desta semana