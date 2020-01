A Livraria Lello faz 114 anos e quer celebrar consigo

A Livraria Lello, uma das livrarias mais emblemáticas do país e do mundo, nasceu em 1906 no número 144 da Rua das Carmelitas, assente na arquitectura neogótica, forrada a madeira talhada, com colunas douradas e tectos ornamentados. Tudo isto somado, torna-se um edifício ímpar. Na próxima segunda-feira, dia 13, o espaço celebra 114 anos com um evento de entrada livre que vai evocar o passado, o presente e, principalmente, o futuro, apresentando os grandes projectos que a instituição planeou para 2020, segundo comunicado de imprensa. Todos os interessados em fazer parte desta festa estão convidados a aparecer a partir das 12.00.

A inauguração de A Doçura dos Livros, escultura da autoria de Pedro Cabrita Reis que também é bolo de aniversário; de duas exposições - a X Cantos, com assinatura da R2 Design, dedicada aos Lusíadas, e a Lucky 13, composta por “13 jóias da literatura universal, que pertencem agora ao espólio da Livraria Lello” -; e das montras Desaniversário | Arquétipo #2, pelo colectivo Atelier Caviar, compõem o programa da iniciativa.

A celebração contempla ainda a oferta de 1906 exemplares de Os Lusíadas e Amor de Perdição, livros The Collection, editados pela Livraria Lello, aos primeiros visitantes.

