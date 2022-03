A magia da Disney vai ser tocada por uma orquestra no Porto

Os clássicos temas da Disney, recheados de sonhos e fantasia, vão ser interpretados pela Lisbon Film Orchestra na Super Bock Arena (Pavilhão Rosa Mota). O concerto está marcado para o dia 14 de Maio (sábado), em duas sessões, às 16.00 e às 21.00. Antes do Porto, o espectáculo passará por Lisboa a 7 de Maio, no Campo Pequeno.

O Disney in Concert será dirigido pelo maestro Nuno de Sá e contará com 55 músicos e quatro cantores, sincronizados com as imagens dos filmes projectadas na tela, num espectáculo para toda a família e para todos os fãs do mundo mágico da Disney.

Vai poder ouvir temas de filmes como O Rei Leão, A Pequena Sereia, Piratas das Caraíbas, Mary Poppins, A Bela e o Monstro, Aladino e Frozen, entre outros. Os bilhetes custam entre 18€ e 35€ e já podem ser comprados na Ticketline.

Super Bock Arena (Porto). 14 Maio (Sáb) 16.00 e 21.00. 18-35€

