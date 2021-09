A “maior ecopista da Península Ibérica” está a nascer em Portugal

A ecopista de Vouzela foi inaugurada a 30 de Julho, com cerca de 7 km que ligam a zona industrial de Monte Cavalo, em Vouzela, ao limite com o concelho de São Pedro do Sul. O troço resultou da reutilização da antiga linha do Vale do Vouga. No futuro, este novo percurso ficará ligado "às ecopistas do Vouga e do Dão, naquela que será a maior ecopista da Península Ibérica", anuncia a Câmara Municipal de Vouzela.

A ecopista do Vouga liga ao quilómetro zero da ecopista do Dão, em Viseu, que percorre 50 quilómetros até à estação do Vimieiro, onde se conecta à ecovia do Mondego. O objectivo passará por "ter a ecopista do Vouga ligada à ecopista de Vouzela, que permitirá ter uma linha contínua de mais de 155 quilómetros de ecopista na região", lê-se no site do município.

© Câmara Municipal de Vouzela Ecopista de Vouzela

A obra do novo troço de Vouzela teve início em Maio de 2018, com a assinatura do contrato de compromisso de requalificação da antiga linha do Vouga. Resultou de um investimento de 857 mil euros, financiado em meio milhão de euros pelo Turismo de Portugal, no âmbito do programa Valorizar, Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior.

© Câmara Municipal de Vouzela Ecopista de Vouzela

Este projecto vem juntar-se a uma estratégia que pretende "consolidar o território enquanto destino de turismo de natureza, alinhado com uma variada oferta de trilhos de BTT, Trail, percursos pedestres e a Subida Épica Vouzela – Adsamo".

