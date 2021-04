Já abriu a ecovia que liga Famalicão à Póvoa de Varzim

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão anunciou que já está aberta ao público a Via Ciclo Pedonal entre Famalicão e Gondifelos, através do antigo ramal ferroviário que ligava a cidade à Póvoa de Varzim. O antigo trajecto dos comboios, que encerrou em 1995, pode agora ser percorrido a pé ou de bicicleta, num percurso com rio, árvores, campos, passadiços, hortas e animais.

A ecopista tem iluminação pública em toda a sua extensão, está pavimentada com asfalto e pintura a distinguir os espaços para peões e bicicletas, e conta com sinalética vertical e horizontal. Tem uma largura de 3,30 metros e, para já, uma extensão de perto de 11 quilómetros. Nos cruzamentos com as estradas nacionais, o atravessamento está previsto com recurso a semáforos, mas a Câmara Municipal aguarda autorização das Infraestruturas de Portugal para a sua instalação – por isso, aconselha-se o máximo cuidado.

Em Famalicão, o percurso tem início na Rua Daniel Rodrigues, em Brufe, nas imediações da Estação Ferroviária, e terá brevemente ligação à Rede Ciclável Intra Urbana de Famalicão, que se encontra em fase de construção. Do lado da Póvoa de Varzim, prosseguem as obras de recuperação do antigo ramal ferroviário no seu território que, quando concluídas, vão permitir a ligação ciclo pedonal entre as duas cidades, numa extensão total de 27 quilómetros.

