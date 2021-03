Há 400 km de trilhos para percorrer de bicicleta na Póvoa de Lanhoso

A Câmara da Póvoa de Lanhoso anunciou que está concluída a construção do edifício de apoio que, juntamente com os trilhos BTT, materializará o Centro Cyclin'Portugal da Póvoa de Lanhoso, junto ao Carvalho de Calvos, o carvalho mais antigo da Península Ibérica e o maior de Portugal.

Este espaço de apoio aos praticantes de BTT está equipado com casas de banho, balneários, espaço para lavagem de bicicletas, bar e uma máquina self-service para reparações rápidas nas bicicletas. Para a conclusão do projecto, fica a faltar a requalificação do espaço envolvente ao Centro de Interpretação do Carvalho de Calvos, a aplicação de um painel com a descrição dos percursos e o corte da vegetação em alguns locais de passagem, o que deverá acontecer em breve.

© Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso Centro de BTT da Póvoa de Lanhoso

A rede de percursos de BTT da Póvoa de Lanhoso cobre todas as freguesias do concelho, num total de aproximadamente 400 quilómetros, com vários graus de dificuldade e passagem por espaços de valor patrimonial, natural e paisagístico. Desta rede de percursos, três estão sinalizados com postes direccionais, conforme estabelecido pela Federação Portuguesa de Ciclismo. Os restantes sete percursos são guiados por GPS e as informações serão disponibilizadas no painel informativo, no site do município e no portal Cyclin'Portugal.

+ O Douro vai ter uma rota de 275 km para conhecer a região de bicicleta

+ Parque Natural do Douro Internacional está a equipar-se para visitas

+ Leia aqui a edição gratuita da Time Out Portugal desta semana