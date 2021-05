A maior horta urbana do país está a nascer em Matosinhos

No telhado da Porto Business School está a nascer uma horta ecológica criada pela Noocity, com 70 camas de cultivo e uma área de 114 metros quadrados. Os alimentos serão distribuídos pela comunidade escolar e doados a instituições sociais.

A Escola de Negócios da Universidade do Porto tem vindo a desenvolver um conjunto de acções que procuram contribuir para um mundo mais sustentável e ecologicamente mais equilibrado. Um dos passos nesse caminho é a criação de uma horta biológica, em parceria com a startup Noocity.

A horta – low-tech, ecológica e eficiente – conta com 70 camas de cultivo (growbeds) e ocupa uma área de 114 metros quadrados no telhado da Porto Business School, situada em Matosinhos. Com este projecto, vão conseguir garantir um impacto mínimo no ambiente, reduzindo a pegada de carbono, o consumo de água e a produção de lixos orgânicos dentro da escola.

© DR / Porto Business School A horta foi criada pela Noocity

Através desta horta, e de actividades regulares como workshops, os alunos e toda a comunidade da escola poderão aprender mais sobre o cultivo e a colheita natural de alimentos, em interacção com a natureza. Em comunicado, a instituição estima conseguir produzir cerca de três toneladas de alimentos por ano, naquela que consideram ser a "maior horta urbana do país".

Com os alimentos colhidos da horta, a Porto Business School pretende criar cabazes que serão distribuídos aos seus colaboradores, utilizá-los na preparação das refeições servidas pelos seus serviços de restauração, e doar parte da produção a instituições sociais.

A Noocity Ecologia Urbana é uma startup sediada no Porto que ajuda a criar hortas em casa e nas empresas, através de produtos e serviços inteligentes para a prática da agricultura urbana doméstica. Conta actualmente com 100 clientes corporativos em todo o mundo e 70 em Portugal, e ainda com uma rede internacional de "growers" em 15 cidades, divididas entre Portugal, França e Bélgica.

