A maior ponte pedonal suspensa do mundo abre em Maio

É só para corajosos. Com 516 metros de comprimento e uma elevação de 175 metros, está localizada em Arouca, junto aos Passadiços do Paiva.

Depois de vários meses de espera, a Ponte 516 Arouca será oficialmente inaugurada no domingo, dia 2 de Maio, entrando em funcionamento no dia seguinte, 3 de Maio. No entanto, os residentes com cartão dos Passadiços do Paiva válido e reserva efectuada poderão entrar ainda esta semana, entre os dias 29 de Abril e 1 de Maio. A reserva pode ser efectuada no site oficial.

É considerada a "maior ponte pedonal suspensa do mundo", ligando as margens do rio Paiva nas imediações da Cascata das Aguieiras e da Garganta do Paiva, o que torna possível apreciar estes dois pontos e toda a paisagem envolvente a partir de uma cota superior. Tem uma extensão de 516 metros, um vão com cerca de 480 metros e uma altura do rio de aproximadamente 175 metros.

© DR / 516 Arouca

O projecto de engenharia e arquitectura foi elaborado pelo Itecons. A largura útil do tabuleiro é de 1,20 metros, sempre com guarda lateral, e o pavimento é constituído por gradil metálico, que tem a vantagem de não oferecer grande resistência ao vento, tornando a estrutura mais estável em condições de vento forte. Uma vez que o gradil metálico confere transparência ao piso, não é uma travessia aconselhável a quem tiver vertigens.

© DR / 516 Arouca

Os bilhetes de acesso à ponte, que dão direito a percorrer os 8 km dos Passadiços do Paiva, custam 12€ para pessoas entre 18 e 65 anos. O preço especial de 10€ é válido para crianças e jovens entre 6 e 17 anos e para maiores de 65 anos. A visita à 516 Arouca será sempre acompanhada por um intérprete/guia e terá uma duração aproximada de 1 hora e 30 minutos.

Não é autorizada a entrada a crianças com menos de 6 anos e os visitantes com idades compreendidas entre 6 e 17 anos (inclusive) devem ser acompanhados por adultos. Deve desinfectar as mãos antes de iniciar a visita, manter a distância de 1,5 metros entre pessoas de agregado familiar diferente, utilizar máscara no decorrer de toda a visita e cumprir as normas de etiqueta respiratória.

A ponte estará aberta durante todo o ano, excepto no dia de Natal, mas as condições meteorológicas adversas poderão ditar o seu encerramento. Nesses casos, os visitantes que tenham adquirido entradas serão devidamente informados via email e sms, podendo solicitar o reembolso ou remarcar a visita.

Fotografia: Maksym Kaharlytskyi

O investimento total elegível executado da ponte foi de 1.708.327,36€, comparticipado a uma taxa de 85% (1.452.078,26 €). Esta obra foi co-financiada pelo Programa Operacional Regional do Norte – NORTE 2020 (PROVERE), Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER). O investimento final foi de 2,1 milhões de euros.

+ Passadiços do Paiva já reabriram

+ Descubra a edição desta semana, digital e gratuita, da Time Out Portugal

Participe no Time Out Index e conte-nos o que sente pela sua cidade