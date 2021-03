Passadiços do Paiva reabrem a 5 de Abril

Desde a sua inauguração, em 2015, os Passadiços do Paiva são uma das atracções turísticas mais procuradas em Portugal. Já foram distinguidos com prémios como o de "Melhor Atracção de Turismo de Aventura do Mundo" e integram agora a "maior ponte pedonal suspensa do mundo".

A ponte já está pronta, mas devido às restrições impostas pela pandemia ainda não foi definida uma data para a inauguração. Erguida a 175 metros acima do rio Paiva, tem 516 metros de comprimento e está preparada para receber 30 pessoas em simultâneo. Para já, ainda não pode ser atravessada, mas poderá fazê-lo em breve. Os bilhetes de acesso à ponte e aos passadiços vão custar 12€.

516 Arouca, a "maior ponte pedonal suspensa pedonal do mundo"

Encerrados desde 15 de Janeiro devido ao confinamento obrigatório, os passadiços reabrem no dia 5 de Abril, conforme anuncia uma publicação nas redes sociais. Com a pandemia, há novas regras a cumprir, como a medição da temperatura à entrada, a higienização regular das mãos, evitar o apoio em superfícies como corrimãos e o uso de máscara nas seguintes situações: na validação dos bilhetes, acesso aos WCs e eventuais interacções com terceiros. A venda de bilhetes no local está suspensa. Consulte a tabela de preços e compre os bilhetes online.

Na margem esquerda do rio Paiva, no concelho de Arouca, os Passadiços do Paiva percorrem oito quilómetros em ziguezague pelas montanhas e as águas bravas do rio. O percurso liga Areinho e Espiunca – pode arrancar em qualquer um destes pontos, mas o primeiro é considerado menos exigente, já que permite despachar logo as maiores subidas. O trilho é linear, mas se não quiser fazer ida e volta, há serviço de transfer em táxi.

