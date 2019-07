A mais recente instalação de MrDheo é um alerta para o racismo e a xenofobia

Muito em breve as ruas do Porto vão receber mais uma obra de MrDheo. O artista urbano é o responsável pela instalação de um mural com 275m2 na fachada do novo TSL Porto Campus, um edifício, na zona da Asprela, que servirá como residência premium para estudantes.

O portuense, autor de vários murais da cidade e de muitos outros espalhados pelo mundo, pensou o seu mais recente trabalho como uma forma de alertar para dois problemas sociais: o racismo e a xenofobia. Vai poder ver o graffiti completo a partir de 12 de Julho, sexta-feira.

As instalações do TSL Porto Campus vão incluir 580 estúdios, uma piscina, um cinema, uma biblioteca, ginásio, spa e várias salas comuns. A data da inauguração ainda não está marcada, apenas se sabe que acontecerá ainda este ano.

