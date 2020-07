A marca minimalista +351 chegou ao Porto

Inspirada no Oceano Atlântico e criada pela surfista e designer Ana Penha Costa, a +351 (o indicativo telefónico de Portugal foi a referência para a criação da marca) chegou ao Porto no início de Julho, depois de três espaços em Lisboa, onde nasceu.

A loja abriu em plena Baixa, no Largo dos Lóios, com peças "produzidas no Norte do país, em pequenas quantidades e com matéria-prima reutilizada". Maioritariamente unissexo, há t-shirts, casacos e calças, em cores como preto, branco, azul marinho, cinza e amarelo.

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time Out Portugal

+ As melhores lojas no Porto

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a newsletter e receba as notícias no email.

Share the story