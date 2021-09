A mulher-aranha de Louise Bourgeois está no Porto até Novembro

Depois de terminada a exposição de Louise Bourgeois no Museu de Arte Contemporânea de Serralves, a Fundação anuncia que a obra Maman continuará exposta até Novembro. Pode ser visitada todos os dias no parterre central do Parque de Serralves, entre as 10.00 e as 19.00.

A imponente obra é uma das esculturas de maior dimensão da artista franco-americana. Esta aranha de aço e bronze, com oito gigantescas patas, carrega no abdómen uma bolsa de ovos de mármore. ⁠Para Louise Bourgeois, a aranha representa a metáfora da reparação: tece a teia e repara-a pacientemente quando está danificada. Tal como uma mãe protege os seus filhos, a aranha protege os seus ovos de todos os perigos externos. ⁠

© Fernando Guerra / Serralves 'Maman' de Louise Bourgeois

Maman é uma das obras mais representativas da carreira da artista, uma ode à sua mãe, que considerava a sua melhor amiga e que perdeu prematuramente. Ao mesmo tempo, Louise Bourgeois também via a aranha como um auto-retrato: constrói a sua própria arquitectura a partir do seu corpo, tal como ela criava esculturas a partir do seu interior psicológico.

A peça foi originalmente concebida para a inauguração da Tate Modern, em Londres, em 2000, e permanece na colecção da instituição. Alguns dos moldes da escultura podem também ser vistos na praça externa do Museu Guggenheim Bilbao, em Espanha, nas colecções da Galeria Nacional do Canadá, em Ottawa, no Museu de Arte Americana Crystal Bridges, em Arkansas, entre outras instituições internacionais.

Parque de Serralves: Rua Dom João de Castro, 210 (Porto). Todos os dias, 10.00-19.00. 12€

+ Serralves em Luz é uma das dez melhores exposições na Europa



Leia aqui a edição digital e gratuita da Time Out Portugal