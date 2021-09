Serralves em Luz é uma das dez melhores exposições na Europa

Quando o sol se deita, Serralves transforma os seus jardins numa grande exposição ao ar livre de fruição nocturna. O Serralves em Luz traz mais magia ao parque, dando a descobrir novas perspectivas em torno deste património natural e arquitectónico. Com desenho de luz de Nuno Maya, em articulação com a equipa de Serralves, são criadas experiências visuais e sensoriais com diferentes percepções entre o real e o imaginário, através de 28 instalações.

O jornal britânico The Times elegeu esta exposição como uma das dez melhores a visitar em toda a Europa durante este Outono. Segundo a jornalista Rachel Campbell-Johnston, o Serralves em Luz é um dos “espectáculos de arte mais aliciantes” no panorama europeu. Elogiando a cidade do Porto, classificando-a como um dos destinos turísticos mais apreciados na actualidade, o artigo convida a visitar esta exposição “em constante mudança de luz e cor”. Ao percorrer os três quilómetros desta instalação imersiva, o visitante “será transportado para um reino de sonho onde as estações mudam sob planetas circulares e os arco-íris esculpem através da atmosfera”.

© Run Lola / Serralves Serralves em Luz

Nesta lista de exposições a visitar na Europa, o The Times seleccionou também Inferno, na Scuderie del Quirinale, em Roma; The Morozov Collection: Icons of Modern Art, na fundação Louis Vuitton, em Paris; On Reflection na Gemäldegalerie Alte Meister em Dresden; Modigliani: The Primitivist Revolution no vienense Albertina; a exibição da obra de Edvard Munch no Munch Museum de Oslo; Remember Me: Portraits from Dürer to Sofonisba no Rijksmuseum, em Amesterdão; Europalia: Tracks to Modernity, no Museu de Belas Artes de Bruxelas; The Magritte Machine no Thyssen-Bornemisza de Madrid; e Revolution ’21, no museu Alexander Soutsos, em Atenas.

O Serralves em Luz pode ser visitado todos os dias, das 21.00 às 24.00, até 17 de Outubro. Os bilhetes custam entre 9,50€ (preço por pessoa para família de 2 adultos + mínimo de 1 criança/adolescente dos 4 aos 17 anos), 10,50€ (crianças dos 4 aos 11 anos, estudantes e seniores) e 12,50€ (bilhete geral). As crianças até aos três anos não pagam entrada.

