Há um novo brunch para provar em Serralves

Desde o final de Abril que as manhãs de fim-de-semana têm um novo sabor em Serralves. No meio do parque, com uma vista privilegiada para a envolvente verde, o restaurante de Serralves serve agora um brunch aos sábados e domingos, das 10.00 às 13.00.

O menu de brunch inclui panquecas, ovos, queijos, frutas e saladas, entre outras opções variadas, servidas em regime de buffet. Pode desfrutar disto tudo no interior do restaurante – ou, melhor ainda, na esplanada, abraçado pela natureza do Parque de Serralves.

© Anabela Rosas Trindade Brunch no restaurante de Serralves

A esplanada e o restaurante de Serralves estão abertos todos os dias, das 10.00 às 17.30. Aproveite para visitar as exposições, eventos e espaços da Fundação de Serralves – consulte aqui a agenda.

