Há um novo brunch no Porto com cocktails à discrição

Aberto desde o início deste ano, o Orpheu é o novo restaurante da Rua da Bainharia. Com livros, plantas e objectos que vieram da casa dos avós, é um pequeno negócio familiar para provar bons petiscos entre copos e conversas. Apresenta agora uma novidade: um bottomless brunch, disponível aos sábados, domingos e feriados. Trata-se de um menu fixo de brunch com cocktails à discrição, tudo por 30€ (preço de lançamento).

O menu inclui tábua de frios, ovos Orpheu (com presunto, abacate, tomate cherry e molho holandês), batatas wedge, uma panelinha Orpheu (estilo shakshuka) e um mini cheddar burger. Os cocktails incluídos são mojitos, aperol spritz, mimosas e boozy lemonades (limonada com um toque de vodka). Quem não quiser bebidas alcoólicas, terá sempre limonada à disposição.

Pode desfrutar disto no interior do restaurante ou na esplanada, com vista para a Torre dos Clérigos. O brunch vai funcionar por turnos, cada um com a duração de 90 minutos: 10.30-12.00, 12.30-14.00 ou 14.30-16.00. Após os 90 minutos, a mesa deverá ficar livre para os clientes do turno seguinte. A reserva é obrigatória e pode ser feita por telefone (91 278 3272) ou através de mensagem privada nas redes sociais (Facebook ou Instagram)

Rua da Bainharia, 65. Horário: Qua-Seg 09.30-20.00. Contactos: 91 278 3272, e-mail.

