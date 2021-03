Orpheu: já abriu o novo restaurante do Porto

O Orpheu abriu em Fevereiro, na Rua da Bainharia. Pode encomendar as caixas de brunch, petiscos, cocktails e as tábuas de queijo e enchidos, para take-away ou entrega.

No início do século XX, a geração de Orpheu, liderada por nomes como Fernando Pessoa e Mário de Sá-Carneiro, recusou-se a olhar para trás, concentrando as suas forças no caminho adiante, para construir um país melhor. O novo restaurante do Porto encontrou aí uma fonte de inspiração. Em pleno confinamento, abrir um novo espaço é também um acto de resistência de quem sonha com um amanhã melhor. "A Orpheu pretendeu quebrar com ideias pré-concebidas, olhar para o futuro e nunca para trás. Visto que decidimos abrir em plena pandemia, esperançosos com o futuro, o nome pareceu-nos assentar que nem uma luva", diz-nos André Santos.

André e Sofia trabalhavam num bar na zona das Galerias de Paris. Quando tiveram um filho, quiseram procurar uma ocupação "mais tranquila e diurna". Conseguiram trespassar o bar mesmo antes do início da pandemia e em Outubro encontraram o que queriam na Rua da Bainharia, uma casa "pequena e bem localizada".

O Oprheu "é e será sempre um negócio familiar". "É uma extensão da nossa casa. Adoramos receber pessoas e então decidimos criar um espaço que fosse isso mesmo: confortável e acolhedor, com livros espalhados, plantas e objectos que vieram de casa dos nossos avós", conta André.

O restaurante vai ter 18 lugares sentados e seis de esplanada. "Ambos gostamos muito de viajar e de conhecer pessoas. Temos uma paixão gigante pela gastronomia do sul de Espanha. Pegamos neste conceito e então, quando abrirmos portas, sempre que alguém pedir um copo de vinho ou um cocktail estes irão sempre acompanhados com uma pequena tapa."

"A nossa especialidade – e o que mais gostamos de preparar – são as tábuas de queijos e enchidos. Todos os produtos, excepto um dos queijos, são da Serra da Estrela, entregues directamente pelo produtor", conta André. Também servem bruschettas clássicas (2,50€) e gourmet (3,50€), petiscos como camarão salteado, miolo de mexilhão, panelinhas de enchidos e rissóis "fora-da-caixa", como beterraba e frango (2,20€), espinafres e camarão (2,20€) ou berbigão com tinta de choco (2€).

Na carta de brunch, há opções como ovos mexidos com presunto, parfait de iogurte e tostas de pesto, salmão e húmus, entre outras. Para acompanhar, há uma carta de vinhos (a copo ou garrafa), cocktails de autor e sangrias de espumante. Quando abrirem ao público, vão ter uma proposta na qual estão "muito orgulhosos e confiantes": uma tábua para 6-8 pessoas, com um pouco de tudo o que servem aqui.

Para já, para se adaptarem a estes tempos, criaram caixas com brunch, petiscos, cocktails, tábuas de queijos e enchidos – descubra aqui estas e outras opções. Pode encomendar para take-away, para entregas via Uber Eats ou directamente ao restaurante, com taxa de de 3€. As entregas são feitas no Porto, em Vila Nova de Gaia, Matosinhos e Rio Tinto – poderão entregar fora dessas áreas, sob consulta.

Rua da Bainharia, 65. Horário: Seg, Qua e Qui: 09.30-19.00, Sex, Sáb e Dom: 09.30-20.00. Contactos: 912 783 272, e-mail. Links: Facebook, Instagram.

