Casa de Chá de Serralves reabre com o perfume das glicínias

A partir deste fim-de-semana, já pode regressar a um dos locais mais aromáticos de Serralves. Situada no antigo campo de ténis, rodeada pelo verde do parque, a Casa de Chá é um pequeno paraíso florido na Primavera. A esplanada é abraçada pelas glicínias, uma planta trepadeira que cobre a pérgola da Casa de Chá e a parede da escadaria de acesso ao Jardim do Relógio de Sol.

No interior ou na esplanada, pode relaxar com sumos naturais, vinhos, cocktails e, claro, várias infusões e chás – alguns deles especiais, como o Porto Wine Touch, composto por chá preto e passas de vinho do Porto. Para comer, há scones, bolos caseiros, gelados artesanais, petiscos e refeições ligeiras.

A Casa de Chá está aberta aos sábados, domingos e feriados, entre as 10.00 e as 18.00. Mas há outros espaços em Serralves onde pode comer e beber, como o restaurante, que abre de segunda a sexta-feira, das 12.00 às 15.00, e aos fins-de-semana e feriados, das 10.00 às 17.30 – com serviço de brunch até às 13.00 e almoço buffet até às 15.00.

