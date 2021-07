Serralves ilumina-se com exposição nocturna ao ar livre

Quando o sol se deitar, o Serralves em Luz vai transformar os seus jardins numa grande exposição ao ar livre de fruição nocturna. De 29 de Julho a 17 de Outubro, o Parque de Serralves abre para visitas nocturnas todos os dias, das 21.00 às 22.30.

Com desenho de luz de Nuno Maya, em articulação com a equipa do Parque de Serralves, esta exposição ao ar livre vai dar mais magia aos jardins da fundação, dando a descobrir novas perspectivas em torno deste património natural e arquitectónico. O percurso de iluminações está pensado num formato de sentido único, passando por diversos pontos de interesse do Parque e oferecendo ao público uma viagem sensorial.

Recorrendo a variadas fontes de luz (LED, halogénio, hmi, laser, vídeo), são criadas "experiências visuais e sensoriais que transportam o visitante em diferentes percepções entre o real e o imaginário, construindo-se diálogos estáticos ou em movimento, através de 24 instalações ao longo de um percurso de 3 km que atravessa todo o Parque", lê-se no site de Serralves.

As instalações luminosas transformam o espaço em "ambientes imersivos que nos transportam para as diferentes estações do ano, que permitem a conexão com diversos elementos naturais do Parque (como a água ou a vegetação) e que nos levam a experienciar, de uma forma original, manifestações luminosas da natureza como o sol, a lua, os reflexos, o arco-íris ou as auroras boreais".

Os bilhetes custam 12,50€ ou 10,50€, para crianças dos 4 aos 11 anos, estudantes, seniores (igual ou superior a 65 anos) ou pessoas com mobilidade reduzida. As crianças até aos três anos não pagam entrada.

Em paralelo a esta exposição, decorrerá um programa de visitas nocturnas orientadas (consulte aqui as datas) e de workshops de fotografia nocturna, orientados por Filipe Braga, nos dias 13 de Agosto, 17 de Setembro e 15 de Outubro.

Parque de Serralves (Porto). 29 Julho a 17 Outubro, todos os dias 21.00-22.30. 10,50-12,50€

